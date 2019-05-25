Son Dakika Haberleri: Erzurum'da taksiciler sıra için kavga etti: 1 ölü

Erzurum'da taksiciler sıra için kavga etti: 1 ölü

8 saat önce

Erzurum'da taksi şoförleri arasında müşteri alma sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'da taksiciler sıra için kavga etti: 1 ölü, System.String[]
Erzurum'da taksi şoförleri arasında müşteri alma sırası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki taksi durağında, şoförler F.A. ile N.K. arasında müşteri alma sırası nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında tabancayla başından vurulan N.K. ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.K. kurtarılamadı.
N.K'nin cesedi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından başka araçla kaçan F.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 09:28 Kaynak: AA
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