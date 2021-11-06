ERZURUM'DA TALASEMİ HASTASI 2 KARDEŞE ÖĞRENCİLERDEN SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ - Son Dakika

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Lösev Faaliyet Topluluğu, talasemi hastası Hamza (7) ve Fatih Yılmaz (9) kardeşlere doğum günü partisi düzenledi. Olimpiyat Parkı'ndaki doğum gününe katılan 2 kardeş gönüllerince eğlendi.

Lösemili Çocuklar Haftası sebebiyle Atatürk Üniversitesi Lösev Faaliyet Topluluğu, doğuştan talasemi hastası olan Hamza ve Fatih Yılmaz için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Merve- Metin Yılmaz çiftinin çocuklarını evlerinden alan topluluk üyesi öğrenciler, havanın da güneşli olması sebebiyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait Olimpiyat Parkı'na götürdü. Burada 2 kardeş için doğum günü pastası kesen öğrenciler, daha sonra birlikte çeşitli oyunlar oynadı. Palyaço ve müziklerle neşeli anlar yaşayan 2 kardeşe, Üniversiteli Fenerbahçeliler Derneği (ÜNİFEB) Fenerbahçe forması hediye etti.

Anne Merve Yılmaz, Lösev Faaliyet Topluluğu'nun her zaman yanlarında olduklarını ve kendilerine destek verdiklerini belirterek kutlama için teşekkür etti. Çocuklarının sağlık durumuyla da ilgili bilgi veren Yılmaz, 2 haftada bir hastanede kan verildiğini ve tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesi Lösev Faaliyet Topluluğu Başkanı Ömer Koçak, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası olması sebebiyle Hamza ve Fatih'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptıklarını belirtti. Topluluk olarak 3 yıldır faaliyette bulunduklarını ve özellikle çocuk hastalara yönelik faaliyetler yürüttüklerini ifade eden Koçak, pandemi sürecinde de ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiklerini bildirdi.