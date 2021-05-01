Erzurum'da tam kapanma sürecinde denetimler sıklaştı - Son Dakika

Erzurum'da tam kapanma sürecinde denetimler sıklaştı
01.05.2021 21:09
Erzurum'da tam kapanma sürecinde denetimler sıklaştı.
Erzurum'da tam kapanma sürecinde denetimler sıklaştı. Ekipler gece gündüz demeden sahada vatandaşların muafiyet belgesini sorguladı.
Tam kapanma süreci ile ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Güvenlik güçleri sahadaki denetimlerini sıklaştırdı. Erzurum'da vatandaşların büyük bir kısmı kısıtlama kurallarına uyarak evlerinde kaldı. Kısıtlama ihlallerine karşı ise polis ekipleri gece gündüz demeden aralıksız denetim yaptı. Sokağa çıkan vatandaşların görevlendirme belgesini sorgulayan ekipler kişilerin kısıtlamadan muaf olup olmadığını kontrol etti. - ERZURUM
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaylı 1 Mayıs eylemleriyle ilgili konuştu: Sömürüye fırsat vermeyeceğiz Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm planlamaları yaptık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 373 kişi vefat etti, 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı Hastaneden taburcu olan Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı