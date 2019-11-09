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Son Dakika Güncel Erzurum'da Tarihi Aziziye ve Mecidiye Tabyalarında Ecdada Saygı Nöbeti

Erzurum'da Tarihi Aziziye ve Mecidiye Tabyalarında Ecdada Saygı Nöbeti

6 saat önce

Erzurum'da Osmanlı-Rus Savaşında Rus ve Ermenilere Karşı Verilen Mücadelenin Canlandırılması Bilincin Artırılmasına Yönelik Düzenlenen 9 Kasım Tabyalar Yürüyüşü Kapsamında Dağcılar ve Öğrenciler Aziziye ve Mecidiye Tabyalarında Ecdada Saygı Nöbeti Tuttu.

Erzurum'da Tarihi Aziziye ve Mecidiye Tabyalarında Ecdada Saygı Nöbeti, System.String[]

Erzurum'da Osmanlı-Rus Savaşında Rus ve Ermenilere Karşı Verilen Mücadelenin Canlandırılması Bilincin Artırılmasına Yönelik Düzenlenen 9 Kasım Tabyalar Yürüyüşü Kapsamında Dağcılar ve Öğrenciler Aziziye ve Mecidiye Tabyalarında Ecdada Saygı Nöbeti Tuttu.


Atak Doğa Sporları Kulübü Üyeleri ve Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencileri Tarihi Aziziye ve Mecidiye Tabyalarında Gece Yarısından İtibaren Nöbete Başladı. Mecidiye Tabyası İçinde Bulunan Kışlada Toplanan Sporcu ve Öğrencilere Etü Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr Murat Küçükuğurlu Tarafından 142 Yıl Önce Aziziye ve Mecidiye Tabyalarında Destanlaşan Mücadeleyi Anlattı.


Atak Doğa Sporları Kulübü Başkanı Çetin Bayram Bu Yıl 7. Sini Gerçekleştirdikleri Ecdada Saygı Nöbeti ile Gençlere Tarihi Bilinci Aşılamak Amacında Olduklarını Belirtti.


Daha Sonra Sporcular ve Öğrenciler Tabyaların Gözetleme Noktalarına Çıkarak Sabah Ezanına Kadar Nöbet Tuttu.


Etkinlikler Kapsamında Sabah Namazı Sonrası Erzurum Kent Merkezi'ndeki Tüm Camilerden Okunacak Selaların Ardından Erzurum Halkı Tabyalara Yürüyecek. - ERZURUM

Mecidiye, Aziziye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:29 Kaynak: İHA
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