Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı: 10 gözaltı - Son Dakika

Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı: 10 gözaltı

6 saat önce

Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken, Bizans dönemine ait 101 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı: 10 gözaltı, System.String[]

Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken, Bizans dönemine ait 101 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Erzurum Aziziye ilçesinden merkeze gelen bir araçta tarihi eser malzemelerinin bulunduğu istihbaratını alan Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ağrı- Erzincan Karayolu Erzurum Havaalanı mevkisinde şüpheli aracı durdurdu.

Ekipler tarafından araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 101 adet çeşitli çap ve ebatlarda gümüş sikke ele geçirildi.

Araçta içerisinde bulunan 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan Çat'a bağlı Elmapınar Mahallesinde, izinsiz kazı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli şahıs ile birlikte, kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilirken ele geçirilen malzemeler ise Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

(İHA)

Jandarma, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:05 Kaynak: İHA
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