Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Tarihi Eser Kaçakçılığı

Erzurum'da Tarihi Eser Kaçakçılığı

36 dakika önce

Erzurum'da Hitit dönemine ait 6 heykel, 27 sikke ve değerli taşlar bulundu.

Erzurum'da Tarihi Eser Kaçakçılığı, System.String[]
Erzurum'da Hitit dönemine ait 6 heykel, 27 sikke ve değerli taşlar bulundu.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Kısım Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki uygulamaları sırasında şüphelendikleri C.C'yi durdurdu.

Polis noktasında üst ve çantasında arama yapan ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 heykel, 27 sikke, 2 yüzük, 6 parça takı ve 19 değerli taş ele geçirdi.

Şüpheli C.C gözaltına alındı. Yapılan incelemede ele geçirilen malzemelerin Hitit dönemine ait olduğu belirlendi.

Tarihi eserlerin, Emniyet Müdürlüğündeki inceleme sonrası Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:26 Kaynak: AA

Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köyün Kaderi Değişebilir! Kepçe ile Tarla Düzeltirken Tarihi Yapı Buldu Son Dakika! 20 Bin Öğretmen Atamasının Branş Dağılımı Belli Oldu Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 19:02:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Tarihi Eser Kaçakçılığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]