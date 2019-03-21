Erzurum'da Tarihi Eser Kaçakçılığı
36 dakika önce
Erzurum'da Hitit dönemine ait 6 heykel, 27 sikke ve değerli taşlar bulundu.
Erzurum
'da Hitit dönemine ait 6 heykel, 27 sikke ve değerli taşlar bulundu.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Güven Timleri
Kısım Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki uygulamaları sırasında şüphelendikleri C.C'yi durdurdu. Polis
noktasında üst ve çantasında arama yapan ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 heykel, 27 sikke, 2 yüzük, 6 parça takı ve 19 değerli taş ele geçirdi.
Şüpheli C.C gözaltına alındı. Yapılan incelemede ele geçirilen malzemelerin Hitit dönemine ait olduğu belirlendi.
Tarihi eserlerin, Emniyet Müdürlüğündeki inceleme sonrası Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:26 Kaynak: AA
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