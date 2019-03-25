Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Erzurum'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

35 dakika önce

Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda Venedik dönemine ait olduğu değerlendirilen 150 sikke ele geçirildi.

Erzurum'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda Venedik dönemine ait olduğu değerlendirilen 150 sikke ele geçirildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken ilçesindeki bazı kişilerin Kültür ve Tabiat Varlığı niteliğinde olduğu değerlendirilen tarihi eser bulundurdukları ve satmak için müşteri aradıkları yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine çalışma yapan ekipler, şüpheli şahıslara yönelik operasyonda, altın rengi görünümünde, üzerinde eski medeniyetlere ait figürler bulunan ve Venedik dönemine ait olduğu değerlendirilen 150 sikkeyi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

İfadeleri alınan şüpheliler, haklarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eserler ise Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:32 Kaynak: AA

Erzurum, Güncel
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