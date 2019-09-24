Son Dakika Haberleri: Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

11 dakika önce

Erzurum'da 3 kişi, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 altın sikke ile yakalandı.

Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Erzurum'da 3 kişi, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 altın sikke ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu, Pasinler ilçesinden kent merkezi yönüne gelen bir otomobilde tarihi eser niteliğinde malzemeler bulunduğu bilgisi üzerine Pasinler-Erzurum kara yolunda tedbir aldı.

Kara yolunda belirlenen noktaya geldiğinde jandarma ekiplerince durdurulup aranan araçta, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli çap ve ebatlarda 23 altın sikke ele geçirildi.

Söz konusu sikkeler, jandarma ekiplerince, Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Olaya ilişkin araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı.

Jandarma, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Valilik, noktayı koydu: Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Son dakika: Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: Büyük deprem mutlaka olacaktır İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü Boris Johnson'a büyük şok: Mahkemesi Parlamentonun askıya alınmasını hukuka aykırı buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 14:44:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]