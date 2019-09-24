Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Erzurum'da 3 kişi, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 altın sikke ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu, Pasinler ilçesinden kent merkezi yönüne gelen bir otomobilde tarihi eser niteliğinde malzemeler bulunduğu bilgisi üzerine Pasinler-Erzurum kara yolunda tedbir aldı.

Kara yolunda belirlenen noktaya geldiğinde jandarma ekiplerince durdurulup aranan araçta, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli çap ve ebatlarda 23 altın sikke ele geçirildi.

Söz konusu sikkeler, jandarma ekiplerince, Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Olaya ilişkin araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı.