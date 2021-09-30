Erzurum'da tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İlçede yakalanan iki şüphelinin üst aramasında tarihi eser niteliğinde 36 sikke, 4 haç motifli kolye ucu, 3 yüzük ve 2 metal obje ele geçirildi.

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