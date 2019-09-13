Son Dakika Haberleri: Erzurum'da tarihi mancınık gülleleri bulundu
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Erzurum'da tarihi mancınık gülleleri bulundu

1 saat önce

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki yol çalışması sırasında 3 tarihi mancınık güllesi bulundu.

Erzurum'da tarihi mancınık gülleleri bulundu, System.String[]

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki yol çalışması sırasında 3 tarihi mancınık güllesi bulundu.

İlçenin Toprakkale Mahallesi'nde ikamet eden köylüler, mahallede taşeron bir şirket tarafından yapılan yol çalışması sırasında işçilerce 3 tarihi mancınık güllesi bulunması üzerine durumu Erzurum Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen arkeolog ve yetkililer, ağırlıkları yaklaşık 1,5 ile 2 ton arasında değişen tarihi taş mancınık güllelerinden ikisinin hasar gördüğünü tespit etti.

İncelemeler sonrası zarar görmediği tespit edilen 2 tonluk gülle, iş makinesini yardımıyla kamyona yüklenip Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Aziziye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:28 Kaynak: AA
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