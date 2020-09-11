Erzurum'da "Tarım ve Teknoloji Politikalarının Dış Politikaya Etkisi" programı düzenlendi - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, " Suriye'deki Barış Harekatı'nda hiçbir devlet Türkiye'nin başarılı olacağına inanmıyordu çünkü onlara göre silahlı gücümüz yetmezdi. Ancak Türkiye dünyaya ilk defa savaş operasyonu nasıl yapılır gösterdi." dedi.

Yanılmaz, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle başlatılan lise, üniversite ve lisans üstü öğrencilerine yönelik eğitim ve kariyer programı olan Erzurum Diploması Akademisinin 5'inci yıl programına katıldı.

Belediyenin meclis salonunda düzenlenen "Tarım ve Teknoloji Politikalarının Dış Politikaya Etkisi" konulu programda, akademinin danışmanlığını yapan Uluslararası Rabia Platformu Başkanı Cihangir İşbilir, program hakkında bilgi verdi.

Bilgilendirmenin ardından konuşan Mücahit Yanılmaz, teknolojinin ülkeler için önemli bir güç olduğunu söyledi.

Doğu ve Güneydoğu'da teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Yanılmaz, "Biz İHA'ları yapana kadar İsrail'den aldığımız İHA'larla teröre karşı bilgi topluyorduk. O İHA'lar bilgiyi tespit ettiğinde önce İsrail'e bildiriyor oradan süzgeçten geçince bizim bilmemiz gerekenleri bize bildiriyorlardı. Ondan sonra da çıkıp sözde terör örgütlerinin bulunduğu yerleri bombalıyorduk ancak orada terörist yoktu. İsrail onlara haber veriyordu bize de diyordu ki falanca yerde terörist var gidin bombalayın." diye konuştu.

Yanılmaz, Türkiye'nin kendi İHA ve SİHA'larını yapmasıyla bu dönemin bittiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ne zaman ki kendi İHA'larımızı yaptık o zaman doğu ve güneydoğu başta olmak üzere ülkenin bütün alanlarında bilgiye sahip olmaya başladık. Daha sonra SİHA'ları yaptık ki 10 bin metre yükseklikten 1 metrekare alanı tespit edip vuruyoruz. Suriye'deki Barış Harekatı'nda hiçbir devlet Türkiye'nin başarılı olacağına inanmıyordu çünkü onlara göre silahlı gücümüz yetmezdi. Ancak Türkiye dünyaya ilk defa savaş operasyonu nasıl yapılır gösterdi. Önce İHA'lar Suriye semalarına girdi ve bütün iletişim ağlarını yok etti. Akabinde SİHA'lar bombaladı bitirdi. Dünya ilk defa böyle savaş operasyonunu orada gördü. Bunlar tamamen milli ve kendi beyin gücümüzle yaptığımız şeylerdi."

"Biz Libya'da dünyaya operasyon çektik"

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde birçok ülkeye yardım ettiğini anımsatan Yanılmaz, şunları kaydetti:

"Bu ülkeler arasında Amerika, İngiltere, Almanya, Libya ve benzeri yüzün üzerinde ülke var. Bunların hepsine biz yardım ettik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti gücünü gösterdi. Biz Libya'da dünyaya operasyon çektik. Öyle bir diplomatik hamle yaptık ki Libya ile protokol imzalanıncaya kadar kimsenin bu hamleden haberi yoktu. Eğer hazırlıklarımızı önceden bilseler buna müsaade etmezdi. O gün Türkiye bütün dünyaya şah mat yaptı. Biz orada bütün oyunları bozduk attık."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de belediye olarak gençlere önem verdiklerini dile getirerek, "İyi eğitim almış gençleri bulunduğu idareler vatana millete daha güzel hizmet verir. Biz de bu kapsamda gençlerimize destek veriyoruz. ifadelerini kullandı.