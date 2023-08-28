Tartıştığı adamı öldürdü, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Karımla ilişkisi vardı - Son Dakika

Tartıştığı adamı öldürdü, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Karımla ilişkisi vardı

Son Güncelleme: 28.08.2023 14:00

Erzurum'da bir tartışma sonucunda Bünyamin Karatay adlı kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Şüpheli Ümit Demir tutuklanırken, Karatay'ın karısıyla ilişkisi olduğunu iddia etti.

Erzurum'da sabah tartışıp kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürerek şikayette bulunduğu Bünyamin Karatay'ı (52), öğleden sonra pompalı tüfekle kalbinden vurarak öldüren Ümit Demir (35), tutuklandı. Demir ifadesinde eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerken, Karatay'ın yakınları ise ikili arasında para meselesi yüzünden husumet olduğunu iddia etti.

ÖNCE ŞİKAYET ETTİ, SONRA VURDU

Önceki gün Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sur Sokak'ta geçimini hurdacılık yaparak sağlayan 2 çocuk babası Ümit Demir ile eşi 4 yıl önce ölen 3 çocuk babası Bünyamin Karatay arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'ne giden Demir, Karatay'ın kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayette bulundu. Bünyamin Karatay, öğleden sonra Ümit Demir'in evine gitti. Ümit Demir, av tüfeği ile Bünyamin Karatay'ı evin girişinde ikisi kalbinden biri dizinden olmak üzere pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçtı.

Cinayetin ardından yasak aşk çıktı! 'Eşimle ilişkisi vardı'

YAŞAMINI YİTİRDİ

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde Bünyamin Karatay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ümit Demir kendine ait kamyonetle Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde suç aleti tüfekle yakalandı.

KARISIYLA İLİŞKİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi işlemleri tamamlanan Bünyamin Karatay, Narmanlı Camisi'nde kılınan namazın ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı saatlerde polis eşliğinde adliyeye çıkarılan Ümit Demir tutuklandı. Ümit Demir ifadesinde Karatay'ı eşiyle ilişkisi olduğu için öldürdüğünü öne sürdü. Ümit Demir kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bünyamin Karatay'ın yakınları ise cinayetin para meselesi yüzünden yaşandığını öne sürdü.

Cinayetin ardından yasak aşk çıktı! 'Eşimle ilişkisi vardı'
Kaynak: DHA

Ümit Demir, Erzurum, Sur, Suç, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı adamı öldürdü, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Karımla ilişkisi vardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı adamı öldürdü, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Karımla ilişkisi vardı - Son Dakika
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