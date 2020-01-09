Erzurum'da tartıştıkları kişiyi öldürdükleri iddiasıyla iki kardeş tutuklandı - Son Dakika

Aynı ilçede operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli iki kardeşi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, araştırma sonucunda kimlik bilgilerine ulaştığı şüphelilerin saklandıkları yeri tespit etti.

Muhammet S, kaldırıldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazım Yurdalan Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Muhammet S. ile K.E. ve H.E. kardeşler arasında tartışma çıktı.

Erzurum 'un Palandöken ilçesinde tartıştıkları kişiyi bıçakla öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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