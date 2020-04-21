Erzurum'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı - Son Dakika

Erzurum'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

ERZURUM'un Aşkale ilçesine bağlı Tosunlu ve Çatören mahalleleri arasında tarlaya giren hayvanlar yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Aşkale'ye bağlı Tosunlu ve Çatören Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, hayvanların tarlaya girmesi sebebiyle kavga etti. Taş ve sopalı kavga büyüklerin araya girmesiyle sona erdi. Kavga eden taraflar dün ilçe merkezinde yeniden karşılaşınca kavgaya tutuştu. Merkez Çarşı Cami önünde karşılaşan köylülerin kavgasına polis ve jandarma müdahale etti. Kavgada yaralanan 7 kişiden durumu ağır olan 3'ü Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Köy ve ilçe merkezinde yaşanan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.