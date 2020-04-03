Erzurum'da tedavisi tamamlanan 20 hasta taburcu oldu - Son Dakika

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Erzurum'da tedavisi tamamlanan 20 hasta taburcu oldu
6 saat önce
Erzurum'da korana virüs teşhisiyle tedavi altına alınan 20 kişi bugün taburcu oldu.
Erzurum'da korana virüs teşhisiyle tedavi altına alınan 20 kişi bugün taburcu oldu.
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri başarıyla tamamlanan 20 kişi çalışanların alkışları arasında taburcu olduç İyileşen hastalar tedbir altında hastaneden ayrıldı. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:23 Kaynak: İHA
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