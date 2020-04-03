Erzurum'da tedavisi tamamlanan 20 hasta taburcu oldu - Son Dakika

Erzurum 'da korana virüs teşhisiyle tedavi altına alınan 20 kişi bugün taburcu oldu.

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ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir