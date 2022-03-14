Erzurum'da tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye görevlilerince temizleniyor - Son Dakika

Erzurum'da, kar yağışı ve dondurucu soğuklar sebebiyle çatılarda oluşan buz sarkıtları ve buz kütleleri itfaiye ekiplerince temizleniyor.

Son günlerde bölgede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle kentteki binaların çatılarında buz sarkıtları, çatıların üzerinde ise karların donması yüzünden buz kütleleri oluşuyor.

Zaman zaman çatılardan sarkıp koparak kaldırımlara düşen buz sarkıtları ve buz kütleleri, hem vatandaşlara endişe oluşturuyor hem de araçlara zarar veriyor.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de bu tehlikenin önüne geçmek için cadde, sokak ve kaldırımlardaki kar temizliğinin yanı sıra çatılardaki buzları da kırıyor.

Merdiven aracı ya da vinç yardımıyla binaların çatılarına kadar çıkan itfaiye görevlileri, boyu yaklaşık 2 metreyi bulan buz sarkıtları ile oldukça ağır olan buz kütlelerini temizliyor.

Görevliler, buz temizleme çalışması sırasında cadde ve sokaklardan geçen vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.