Tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

Tehlikeli yolculuk kamerada
Yüreklerin ağza geldiği an
ERZURUM - Kapalı kasa bir kamyonun arkasına tutunarak paten kayan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Erzurum'da E-80 karayolu üzerinde seyir halindeki kapalı kasa bir kamyonun arkasına tutunan patenli genç, görenlerin yüreklerini ağza getirdi.
Yaklaşık 2 kilometre kamyonla birlikte ilerleyen genç, sürücülerin uyarı kornolarına kulak asmadı.
Hem kendini hem de sürücüleri tehlikeye düşüren gencin yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Kaynak: İHA
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