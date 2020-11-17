Tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

Tehlikeli yolculuk kamerada

Yüreklerin ağza geldiği an

ERZURUM - Kapalı kasa bir kamyonun arkasına tutunarak paten kayan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzurum'da E-80 karayolu üzerinde seyir halindeki kapalı kasa bir kamyonun arkasına tutunan patenli genç, görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

Yaklaşık 2 kilometre kamyonla birlikte ilerleyen genç, sürücülerin uyarı kornolarına kulak asmadı.

Hem kendini hem de sürücüleri tehlikeye düşüren gencin yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.