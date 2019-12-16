Erzurum'da tekstil yatırımı atağı

Erzurum'da yapımı tamamlanan ve Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarının üretim yapacağı 4 fabrika, kentte çok sayıda kişiye iş imkanı sağlayacak.

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 6. Bölge Teşvikleri kapsamında 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sahasında yapılan ve Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) ortak hayata geçirdiği Tekstilkent Projesi'nde sona gelindi.



Proje kapsamında 2 bin kişiyi istihdam edebilecek 4 tekstil fabrikasının inşaat çalışmaları da tamamlandı.



Erzurum- Pasinler çevre yolunda ve kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Tekstilkent'te, her biri 4 bin 360 metrekare kapalı alanı olan fabrikalar, sektör temsilcilerinin fiziki ihtiyaç talepleri doğrultusunda idari birimler, kreş, yemekhane, showroom, toplantı odası, mescit ve malzeme depoları başta olmak üzere ihracat için gerekli tüm altyapıya sahip şekilde inşa edildi.



İhalesi tamamlanan ve önde gelen tekstil firmalarına yer teslimi yapılan fabrikaların bacası, 2020 Ocak ayından itibaren tütmeye başlayacak.



Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin 12 milyon lirasını Valilik bütçesinden, 8 milyon lirasını da KUDAKA'dan kullandıklarını söyledi.

Fabrikaların yapımına 4 ay önce başladıklarını anlatan Memiş, "4 devasa fabrikayı yaptık ve bitirdiğimiz fabrikaların ihalelerini de gerçekleştirdik. Türkiye'nin iki tane çok güçlü ve büyük firması ihaleyi aldı ve bir ay içerisinde üretime başlayacağız." dedi.



"Amacımız vatandaşımıza helal lokma kazandırabilmek"



Memiş, fabrikalarda ilk etapta bin kişi istihdam edeceklerine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"8. Erzurum Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda iş başvurusunda binlerce başvuru ve izdiham vardı. Demek ki bizim bu işi daha da artırmamız gerekiyor ve bunu artıracağız. Bunlardan ayrı 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde iki tane daha fabrika yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize tahsis ettiği bütün ödenekleri hep istihdamda ve doğru işlerde kullanmaya çalışıyoruz. Devletin bir kuruşunu saçma sapan yerde değil, doğru ve hedefi tam 12'den vuracak noktalarda harcıyoruz ve kullanıyoruz. Amacımız vatandaşımıza sadece helal lokma kazandırabilmek. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. En az 10 fabrika daha yapacağız. Üreten şehir olmak istiyoruz. Erzurum insanı şaşıracak ve Allah nasip ederse burası Türkiye'nin çok önemli tekstil merkezlerinden biri olacak."

Türkiye'nin batısında, Marmara Bölgesi'nde özellikle daha yüksek teknoloji sanayilerinin geliştiğini belirten Memiş, tekstilin daha fazla emek yoğunluğu olan bir sanayi dalı olduğunu dile getirdi.

"Fabrikaların bacası ocakta tütecek"

Memiş, firma sahiplerinin 6. Bölge Teşvikleri'nden faydalandığını anlatarak, şunları söyledi:

"Biz fabrikayı yapıyoruz ve sanayiciye diyoruz ki senin üretime yönelik paran cebinde kalsın, sen onu üretimde ve sanayide kullan. Biz sana fabrika yapalım ve verelim. Fabrikanın her türlü imkanları var. Sen makinelerini getir ve işe başla, yeter ki istihdam sağla. Yani orada 10 milyon liraya mal edilecek bir fabrika burada 5 milyon liraya mal ediliyor. Valilik olarak mal sahibi biziz, sanayiciler ise gelip üretimde bulunacak. Dolayısıyla bu sistemi devam ettirmek istiyoruz. Fabrikaları bitirdik ve ihalemizi yaptık. Firmalar makinelerin siparişlerini verdi, şu an yolda. Allah nasip ederse fabrikaların bacası ocakta tütmeye başlayacak."