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Erzurum'da 'Telafide Bende Varım' programı başladı - Son Dakika

Erzurum'da 'Telafide Bende Varım' programı başladı

21.06.2021 18:15

Erzurum'da 'Telafide Bende Varım' programı başladı Telafi programına 35 bin 800 öğrenci başvurdu Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlatmış olduğu 'Telafide Ben de Varım' programı Erzurum'da okullarda bugün itibariyle başladı.

Erzurum'da 'Telafide Bende Varım' programı başladı

Telafi programına 35 bin 800 öğrenci başvurdu

ERZURUM - Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlatmış olduğu 'Telafide Ben de Varım' programı Erzurum'da okullarda bugün itibariyle başladı. Başvurular ise 2 Temmuz'a kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan sıkıntıları gidermek için telafi eğitimi süreci başladı. Erzurum il genelinde 21 Haziran - 2 Temmuz arasında başvuruların alınacağı faaliyete şuana kadar 35 bin 800 öğrenci başvuru yaptı. 2 bin 100 öğretmenin gönüllü olarak görev alacağı "Telafide Ben de Varım" etkinliklerinde öğretmenler kişisel MEBBİS modülünden istedikleri faaliyete 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Eylül ayında okullar açıldığı zamanda öğrencilerin eksikliklerine göre 'Telafide Ben de Varım' programı devam edecek. 2 Temmuz'da başvuruların tamamlanacağı program için ise isteğe göre daha sonra başvuru alınması için yeni bir planlama yapılacak. Faaliyetler okullar başladığında da farklı gün ve saatlerde devam edecek. 'Telafide Ben de Varım' programıyla öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif, akademik gelişimlerinin artırılması hedefleniyor.

Erzurum'da "Telafide Bende Varım" projesine okullardan en çok başvurulan eğitim ve etkinlikler ise şöyle: "Geleneksel El Sanatları, Anadolu Çocuk Oyunları, Anadolu Masalları Anlatıcılığı, Bireysel Sporlar (Masa Tenisi, Bisiklet, Yüzme vb.), Çevre gezileri, Doğa Yürüyüşü, Kuran-ı Kerim Öğreniyorum, Drama Etkinliği, Müzik Etkinlikleri (Müzik Dinletileri, Konserler vb.), Enstrüman Eğitimleri (Keman, Gitar, Bağlama, Yan Flüt, Ney, Piyano vb.), Geleneksel El Sanatları, Halk Oyunları, Masal Anlatıcılığı, Oryantiring, Robotik Kodlama, Takım Sporları (Basketbol, Futbol, Voleybol vb.), Zeka Oyunları."

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu "Telafide Ben de Varım" Programı ile ilgili sürecin etkin ve verimli yürütülmesi için il müdürlüklerimizde, ilçe müdürlüklerimiz de gerekli işlemleri yürütecek koordinatörlerimizi belirledik. Okul müdürlükleri ve öğretmenlerimiz ihtiyaç duyulan alanları tespit ettiler. Sosyal, kültürel, sportif, öğrencilerin akademik gelişimlerine yönelik alanlarla ilgili her okul kendi ihtiyacını belirlemiş oldu. İmkanlar doğrultusunda bu belirlemeler yapıldı. Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlardan 1780 faaliyet başvurusu yapıldı. "Telafide Ben de Varım" etkinliklerine ilimizden 35 bin 800 öğrenci başvuru yaptı. İl müdürlüğü olarak bütün planlamalarımız yaptık. Bugün itibariyle öğrencilerimiz 'Telafide Ben de Varım' faaliyetlerine başlamış oldular. Faaliyetler 2 Temmuz'a kadar sürecek ama bir buçuk yıl süren bir süreç olacak. Bir buçuk yıl öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda biz telafi eğitimi yapmış olacağız. Bizlerde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Gençlik Spor İl Müdürlüğünün, Kültür Turizm İl Müdürlüğünün imkanlarını kullanarak talep edilen bu faaliyetlerle ilgili kurslarımızı açmış olduk. Bu program dinamik bir süreç. Şuanda gönüllü öğretmenlerimizin de, öğrencilerimizin de başvuruları devam ediyor. Eylül ayında okullar açıldığı zamanda öğrencilerin eksikliklerine göre 'Telafide Ben de Varım' programı devam edecek. Başvuruları 2 Temmuz'a kadar alacağız ama daha sonra yeniden planlama yapılacak. Faaliyetler okullar başladığında eğitim sürecinden farklı saatlerde planlamalar yapılarak devam edecek. Bugün itibariyle bütün il genelinde kurslarımız başladı. Zor bir yıl geçirdik, bu süreçte uzaktan eğitimle bütün tedbirlerimizi aldık ama çocuklarda sosyal, sportif, akademik başarı anlamında eksiklikler olabilir. Bu eksikliklerin giderilmesinde bu faaliyetleri bir fırsat olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

Faaliyetlerle okula dönmenin özlemini giderdiklerini belirten öğrenciler ise "Telafi eğitiminde geri kaldığımız derslerin tekrarlarını yapıyoruz. son derslerde öğretmenlerimiz oyunlar oynatıyor. Okulu çok özledim. Dönmekten çok mutluyum. Küp oynuyoruz. Sosyal etkinlikler yapıyoruz. Evde çok sıkılıyorduk bu iyi geldi. İyi ki de telafi eğitimi oldu. öğretmenlerimizi, arkadaşlarımızı çok özlemiştik. Birazcık da oldu özlemimiz giderildi. Canlı derslerden çok yüz yüze daha eğlenceli" dediler.

Erzurum'da 'Telafide Bende Varım' programı başladı
Erzurum'da 'Telafide Bende Varım' programı başladı
Erzurum'da 'Telafide Bende Varım' programı başladı
Erzurum'da 'Telafide Bende Varım' programı başladı

milli eğitim bakanlığı, oyunlar, okullar, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da 'Telafide Bende Varım' programı başladı - Son Dakika


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