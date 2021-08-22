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Erzurum'da Temmuz ayında 17 şirket kuruldu - Son Dakika

Erzurum'da Temmuz ayında 17 şirket kuruldu

22.08.2021 11:10
Erzurum'da Temmuz ayında 17 şirket kuruldu, System.String[]

TOBB 2021 Temmuz ayı kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı.

TOBB 2021 Temmuz ayı kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzurum'da dönemde 17 şirket, 3 kooperatif ve 10 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete başladı. Dönem içinde 4 şirket tasfiye işlemi gördü. Temmuz ayında 1 kooperatif, 1 küçük işletme faaliyetini durdurdu. 2020 yılı Temmuz ayında ilde 42 şirket, 6 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Kurulan Şirket

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre Temmuz ayında Erzurum'da 17, KUDAKA istatistik Bölgesinde 19, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 38, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 136 şirket kurulumu gerçekleşti. Erzurum'un kurulan şirket sayısı bölge toplamında yüzde 12,5'lik oran edindi.

Gerçek Kişi Ticari İşletmesi

DOSİAD analizlerine göre Temmuz ayında Erzurum'da 10, KUDAKA istatistik Bölgesinde 14, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 25, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 68 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleşti. Erzurum'un kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı bölge toplamında yüzde 14,7'lik oran gösterdi.

Erzurum'un Kurulan Şirket Sayısı Payı

TOBB verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği araştırma Merkezince yapılan hesaplamalara göre, 2021 Temmuz ayı bazında Erzurum'un kurulan şirket payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 89,47, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 44,73, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 12,5 olarak belirlendi.

Doğu Anadolu Bölgesi

TOBB verilerine göre Temmuz 2021 döneminde Doğu Anadolu Bölgesinde 136 şirket, 10 kooperatif ve 68 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. Dönemde bölgede 23 şirket, 5 kooperatif tasfiye işlemine girdi. Bölgede 21 şirket, 7 kooperatif ve 31 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini noktaladı. 2020 yılı Temmuz ayında bölgede 303 şirket ve 179 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi

DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre; Temmuz ayında Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 38 şirket, 5 kooperatif ve 25 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleştirildi. Dönemde bölgede 8 şirket, 3 kooperatif tasfiye işlemine girdi. Bölgede 2 şirket, 3 kooperatif ve 15 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu. 2020 yılı Temmuz ayında bölgede 97 şirket, 5 kooperatif ve 56 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

KUDAKA İstatistik Bölgesi

DOSİAD analizlerine göre; Temmuz 2021 döneminde KUDAKA İstatistik Bölgesinde 19 şirket, 3 kooperatif ve 14 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ay içinde 7 şirket tasfiye edildi. Bölgede 1 kooperatif ve 7 de gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik ortamdan çekildi. 2020 yılı Temmuz ayında bölgede 60 şirket ve 23 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Erzurum Bölgede 3'üncü Sırada

Erzurum Temmuz ayında da kurulan şirket sayısı bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 4'üncü oldu. Temmuz döneminde Van'da 22, Malatya'da 23, Elazığ'da 19, Erzurum'da 17, Bitlis'te 9, Ağrı'da 9, Bingöl'de 12, Hakkari'de 6, Erzincan'da 2, Muş'ta 6, Iğdır'da 5, Kars'ta 4, Tunceli'de 1, Ardahan'da 2 şirket kuruldu.

Kurulan Şirket Sayısı Temmuz'da Azaldı

2021 yılı Temmuz ayında kurulan şirketlerin sayısı bir önceki aya göre yüzde 29,6 azaldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı Temmuz ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,6, kurulan kooperatif sayısı yüzde 6,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 38,7 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 15,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,2 oranında azalırken, kapanan kooperatif sayısında yüzde 153,5 artış gerçekleşti.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 azalış oldu. Temmuz 2021'de, Temmuz 2020'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 30,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 41,7, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 49,2 azaldı. Temmuz 2021'de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 31,4, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 29,4 oranında azalırken kapanan kooperatif sayısında yüzde 1.111,1 oranında artış oldu.

Temmuz 2021'de kurulan toplam 6 bin 847 şirket ve kooperatifin yüzde 84,6'sı limited şirket, yüzde 13,7'si anonim şirket, yüzde 1,6'sı ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,2'si İstanbul, yüzde 10,3'ü Ankara, yüzde 6,0'ı İzmir'de kuruldu. Temmuz 2021'de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında azaldı.

2021 yılında toplam 62 bin 239 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 53 bin 200 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 50,1'ini, 8 bin 190 anonim şirket ise yüzde 49,9'unu oluşturdu. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre yüzde 1,1 oranında azaldı. - ERZURUM

Erzurum'da Temmuz ayında 17 şirket kuruldu

Doğu Anadolu, Kooperatif, Türkiye, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Temmuz ayında 17 şirket kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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