Erzurum'da tenis şöleni
25 dakika önce
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Tenis Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen tenis turnuvası başladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:32 Kaynak: AA
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Tenis Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen tenis turnuvası başladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Olimpiyat Millet Bahçesi Tenis Kortları'nda 4 gün sürecek organizasyonda, yetişkinler, yıldızlar, minikler ve çiftler kategorilerinde 86 sporcunun mücadele ettiği bildirildi.
Turnuvanın benzerlerinin yıl sonuna kadar düzenlenmesinin planlandığı aktarıldı.
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