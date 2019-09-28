Erzurum'da tenis şöleni

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Tenis Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen tenis turnuvası başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Olimpiyat Millet Bahçesi Tenis Kortları'nda 4 gün sürecek organizasyonda, yetişkinler, yıldızlar, minikler ve çiftler kategorilerinde 86 sporcunun mücadele ettiği bildirildi.

Turnuvanın benzerlerinin yıl sonuna kadar düzenlenmesinin planlandığı aktarıldı.