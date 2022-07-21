ERZURUM'DA TERMAL SERADA ÜRETİLEN DOMATESLER KIZARMAYA BAŞLADI - Son Dakika
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ERZURUM'DA TERMAL SERADA ÜRETİLEN DOMATESLER KIZARMAYA BAŞLADI

21.07.2022 14:44
ERZURUM'DA TERMAL SERADA ÜRETİLEN DOMATESLER KIZARMAYA BAŞLADI

ERZURUM'un Aziziye ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan 13 dönüm serada jeotermal kaynaklar kullanılarak, ayda 25 bin ton domates üretiilecek.

ERZURUM'un Aziziye ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan 13 dönüm serada jeotermal kaynaklar kullanılarak, ayda 25 bin ton domates üretiilecek. Domateslerin kızarmaya başladığı serayı gezen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum'un Sibirya soğuklarında bile taze taze domates yiyeceğiz. Türkiye'nin en lezzetli ve besleyici domatesi olacak. Çünkü yüksek rakım, bitki gelişiminde ve yüksek verim elde etmede çok büyük avantajlar sağlıyor. Bunu fırsata dönüştüreceğiz dedi.

Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30-35 dereceye kadar düştüğü Aziziye'de, belediye tarafından yaptırılan 13 dönüm serada jeotermal kaynaklar kullanılarak, 10 ayda 330 ton domates üretimi yapılacak.

Deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikteki yerleşim alanı ile Türkiye'nin çatısı konumunda olan Erzurum'da, en lezzetli domatesi üreteceklerini iddia eden Aziziye Belediye Başkanı Orhan, Uzmanların bilimsel olarak da ifade ettiklerine göre; yüksek rakımda yetişen sebze ve meyveler, aroma, lezzet ve koku bakımından çok daha lezzetli, raf ömrü daha uzun ve dayanıklı oluyor. Bu proje sıradan ve sadece sezonluk bir seracılık yatırımı olmayacak. Bu projeyle termal kaynaklarımızı ve biyokütlesel atıkları kullanmak suretiyle yılın 10 ayı domates üretimi yapacağız diye konuştu.

Termal seraların sahip olacağı üretim ve çalışma sistemi hakkında bilgi veren Başkan Orhan, İlçemizde yıllık 70 bin tonun üzerinde evsel bağ-bahçe ve tarımsal atık oluşuyor. Biz bu projeyle bahse konu atıkları toplayıp kurduğumuz sistemle enerjiye dönüştürüyoruz. Son olarak da bu enerjiyi yine seralarımızı ısıtmak için kullanıyoruz. Dolayısıyla kışın çok soğuk günlerinde şayet termal sularımız seraları ısıtmak için yeterli gelmezse, işte o zamanlarda bu enerjiyi kullanacağız. Böylece hem örtü altı üretimimize süreklilik kazandırmış hem de domates üretimi için ihtiyaç duyulacak ısı ve nem ortamını oluşturarak, seralarımızı üretime elverişli hale getirmiş olacağız dedi. Projeyle üretim ve istihdam odaklı yepyeni yatırım modeli de ortaya koymuş olacaklarını belirten Başkan Orhan, Bu tesiste ilk etapta 30 kişi istihdam ediliyor. Erzurum'da yeni kurulan Tarım ve Hayvancılık Lisesi öğrencileri, tarımsal üretim ve hayvancılık sektörlerinin ihtiyaç duyacağı nitelikli iş gücünün tam da kaynağını teşkil edecek. Dolayısıyla burada eğitim-öğretim gören öğrenciler, seracılık faaliyetleri açısından da çok geniş bir iş gücü potansiyeli demek olacak. Bu öğrenciler seralarda uygulamalı eğitim görecek, staj imkanı bulacak ve hatta sonrasında istihdam durumu dahi söz konusu olacak dedi. Başkan Orhan seradaki domateslerin yavaş yavaş kızarmaya başladığını ve yakında sadece şimdilik Erzurum sınırları içinde satışa sunacakları domateslerin piyasa göre çok ucuz olacağını belirtti.

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Kaynak: DHA

Erzurum, Türkiye, Termal, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ERZURUM'DA TERMAL SERADA ÜRETİLEN DOMATESLER KIZARMAYA BAŞLADI - Son Dakika
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