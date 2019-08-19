Son Dakika Haberleri: Erzurum'da terör operasyonu: 12 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Erzurum'da terör operasyonu: 12 gözaltı

1 saat önce

Erzurum'un Tekman ve Karaçoban ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da terör operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]
Erzurum'un Tekman ve Karaçoban ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karaçoban ve Tekman ilçelerinde örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve kırsal alandaki terör örgütü mensuplarını övücü propaganda yaptıkları tespit edilen 12 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bir kurusıkı tabanca, mermiler ve 6 av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. - ERZURUM
Erzurum, Tekman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk neden görevden alındı?
Ahmet Türk terörle yatmış terörle kalkmış Tunceli'de PKK/KCK operasyonu! HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı Van Belediye Başkanı Ertan'ın terör örgütüne ait katılmadığı faaliyet ve eylem kalmamış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 16:56:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da terör operasyonu: 12 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]