Erzurum'da terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen terör operasyonunda 14 şüpheli göz altına alındı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:57 Kaynak: İHA
Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen terör operasyonunda 14 şüpheli göz altına alındı.
Gece yarısı Karaçoban
, Tekman
ve İstanbul
'da farklı adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Karaçoban'da 8, Tekman'da 4, İstanbul'da da 2 şüpheli olmak üzere 14 şahıs gözaltına alındı.
Terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak ve terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla gözaltına alınan şahısların sorgularına devam edildiği öğrenildi. - ERZURUM
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