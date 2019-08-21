Son Dakika Haberleri: Erzurum'da terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Erzurum'da terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

3 dakika önce

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen terör operasyonunda 14 şüpheli göz altına alındı.

Erzurum'da terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen terör operasyonunda 14 şüpheli göz altına alındı.

Gece yarısı Karaçoban, Tekman ve İstanbul'da farklı adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Karaçoban'da 8, Tekman'da 4, İstanbul'da da 2 şüpheli olmak üzere 14 şahıs gözaltına alındı.

Terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak ve terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla gözaltına alınan şahısların sorgularına devam edildiği öğrenildi. - ERZURUM
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jandarma Genel Komutanı Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi
AİHM Wikipedia dosyasını açtı, Türkiye'ye 31 Ekim'e kadar süre verdi Kadıköy'de esnafı bıçaklayan zanlı yakalandı Taşlı sopalı beşik kertmesi meydan kavgası: 9 yaralı, 18 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 11:00:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]