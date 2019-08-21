Son Dakika Haberleri: Erzurum'da terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Erzurum'da terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

25 dakika önce

Erzurum'da terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındıERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen terör operasyonunda 14 şüpheli göz altına alındı.

Erzurum'da terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen terör operasyonunda 14 şüpheli göz altına alındı.

Gece yarısı Karaçoban, Tekman ve İstanbul'da farklı adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Karaçoban'da 8, Tekman'da 4, İstanbul'da da 2 şüpheli olmak üzere 14 şahıs gözaltına alındı.

Terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak ve terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla gözaltına alınan şahısların sorgularına devam edildiği öğrenildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PKK/KCK yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonda, Van Büyükşehir Belediyesi'nin 9 çalışanı gözaltına alındı
AYM'nin barış akademisyenleri için verdiği hak ihlali kararının nedeni belli oldu ATM'lerde kafa karıştıran sahte paralar Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 21:42:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da terör operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]