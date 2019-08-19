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Erzurum'da terör operasyonu

1 saat önce

Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Erzurum'da terör operasyonu, System.String[]
Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çalışmalar sonucu örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve kırsal alandaki terör örgütü mensuplarını övücü propaganda yaptıkları tespit edilen 12 şüphelinin adreslerini belirledi.
Karaçoban ve Tekman ilçelerinde özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 6 av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca, mermiler ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.
Erzurum, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:14 Kaynak: AA
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