Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, materyal ve tabanca fişekleri ele geçirildi.

Kaynak: AA

Erzurum, gençlik, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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