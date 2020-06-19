Erzurum'da TFF 1. Lig maçı öncesi stat görevlilerine Kovid-19 testi yapıldı - Son Dakika

Erzurum'da TFF 1. Lig maçı öncesi stat görevlilerine Kovid-19 testi yapıldı

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı karar doğrultusunda Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor maçında görevli yaklaşık 25 personel statta Kovid-19 testinden geçti.

Erzurum'da TFF 1. Lig maçı öncesi stat görevlilerine Kovid-19 testi yapıldı, System.String[]

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı karar doğrultusunda Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Eskişehirspor maçında görevli yaklaşık 25 personel statta Kovid-19 testinden geçti.


Maçta görevli tüm personelin Kovid-19 testleri negatif çıktı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehir maçında görev alacak personel ile stat çalışanlarının Kovid-19 testi yaptırdığını belirterek, "Futbola dönüş protokolü kapsamında Sağlık Bakanlığı ve TFF ortak hareket ediyoruz. Personelimizin test sonuçları negatif çıktı. Bu da bizleri sevindirdi." diye konuştu.



Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 07:27 

Son Dakika Spor Erzurum'da TFF 1. Lig maçı öncesi stat görevlilerine Kovid-19 testi yapıldı - Son Dakika Spor
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