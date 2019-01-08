Erzurum
'da tipi hayatı felç etti, okullar tatil
TURİSTLER ZOR ANLAR YAŞADI
Erzurum'da etkili olan kar ve tipi kentin bazı bölgelerinde hayatı felç etti. Palandöken Kayak Merkezi
'nde görüş mesafesi yer yer 1 metreye kadar düştü. Kayak merkezindeki otellere araçlar çıkamayınca yürüyerek gitmek isteyen yerli ve yabancı turistler zor anlar yaşadı. Turistlerin bazen tipinin içinde kaybolduğu şehirde, okullar ise tatil edildi.
Erzurum'da saat 17.30 sıralarında başlayan kuvvetli rüzgar giderek etkisini artırdı. Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesinde rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye kadar çıktı. Kayak merkezinde ve kentin bazı bölgelerinde tipiye dönüşen yağış ve fırtına nedeniyle göz gözü görmezken, vatandaşlar ayakta durmakta güçlük çekti. Araçlar buzlanma nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Kent merkezine inen yerli ve yabancı turistler otellerine yürüyerek gitmek zorunda kalınca zor anlar yaşadı. Birbirlerine sıkıca sarılan turistler güçlükle ilerledi. Zaman zaman tipinin içinde kaybolan turistler yürümekte bile güçlük çekti. Özellikle yanlarında çocuklar olan bazı turistler yakın bazı yerleşim alanlarına sığındı.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, 8 Ocak Salı günü saat 17.00'da başlayacak olan kar yağışının Çarşamba
günü saat 12.00'a Erzurum kent merkezi başta olmak üzere Çat
, Aşkale
, Tekman
, Hınıs
, Karaçoban
, Karayazı
ve Pasinler
ilçeleri ile Erzincan
il genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi. Yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini tahmin edildiği açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmalar, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi. Meteoroloji, özellikle kara yolu geçitlerinde sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında da bulundu.
ÇARŞAMBA GÜNÜ TATİL
Öte Yandan Erzurum Valiliği
, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumlarınad 09 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Valilik ayrıca kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile bayanlar da idari izinli sayılacağını bildirdi.
ERZURUM-BAYBURT KARAYOLU KAPANDI
Erzurum- Bayburt
karayolunun Kop Dağı
mevkii ise ulaşıma kapandı. Yaklaşık 2 saattir dağda mahsur kaldıklarını söyleyen TIR şoförü Ergün Kaya, "Erzurum'un Horasan
ilçesinden arpa yükyeyip Trabzon
'a götüyorduk. Ani bastıran kar fırtınası nedeniyle göz gözü görmez oldu. bu nedenle bekleyince yol trafiğe kapandı. Şu anda 25'e yakın araç burada kurtarılmayı bekliyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,(DHA
)
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(Tür: Yurt)