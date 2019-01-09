Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Tipi Nedeniyle Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Erzurum'da Tipi Nedeniyle Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

2 saat önce

Erzurum'da tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldıERZURUM - Erzurum'da gece saatlerinde başlayıp etkisini sürdüren tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Erzurum'da tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı

ERZURUM - Erzurum'da gece saatlerinde başlayıp etkisini sürdüren tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.
Türkiye'yi etkisi altına alan karlı hava nedeniyle, bazı yollarda ulaşım güçlükleri yaşanmaya başladı. Ülkenin yüksek kesimleri başta olmak üzere birçok noktada yoğun kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Erzurum'da kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum- Bingöl, Erzurum- Kars, Erzurum- Bayburt ve Erzurum- Erzincan kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.
Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin yarım metreye kadar düştüğü kara yollarında araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Kara yolları ekiplerinin kar küreme çalışması yürüttüğü yollarda ilerlemekte güçlük çeken tır ve kamyon sürücüleri ise dinlenme tesislerinde olumsuz hava koşullarının düzelmesini bekledi.
Erzurum'un, Şenkaya, Hınıs, Tekman, Karayazı ve Çat ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.
Hınıs ilçesindeki Akören, Çatalören ve Dadaş geçitleri yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Yollarda mahsur kalan vatandaşlar Kırsal Hizmetler ekipleri tarafından kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:59 Kaynak: İHA

Hınıs, Türkiye, Kar, Erzurum, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Interpol'ün Listesine Girdi Palu Ailesi'nin Hastalığı Belli Oldu: Paylaşılmış Paranoid Bozukluk

Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Aile Fertleri Gözaltına Alındı Geçen Sene Ordu'da Teleferiğin Taşıdığı Yolcu Sayısı 55 İlin Nüfusunu Solladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 15:04:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Tipi Nedeniyle Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]