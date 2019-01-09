Erzurum'da Tipi Nedeniyle Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
2 saat önce
Erzurum'da tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldıERZURUM - Erzurum'da gece saatlerinde başlayıp etkisini sürdüren tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.
Erzurum
'da tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı
ERZURUM - Erzurum'da gece saatlerinde başlayıp etkisini sürdüren tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Türkiye
'yi etkisi altına alan karlı hava nedeniyle, bazı yollarda ulaşım güçlükleri yaşanmaya başladı. Ülkenin yüksek kesimleri başta olmak üzere birçok noktada yoğun kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Erzurum'da kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum- Bingöl
, Erzurum- Kars
, Erzurum- Bayburt
ve Erzurum- Erzincan
kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.
Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin yarım metreye kadar düştüğü kara yollarında araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Kara yolları ekiplerinin kar küreme çalışması yürüttüğü yollarda ilerlemekte güçlük çeken tır ve kamyon sürücüleri ise dinlenme tesislerinde olumsuz hava koşullarının düzelmesini bekledi.
Erzurum'un, Şenkaya
, Hınıs
, Tekman
, Karayazı
ve Çat
ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.
Hınıs ilçesindeki Akören
, Çatalören ve Dadaş geçitleri yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Yollarda mahsur kalan vatandaşlar Kırsal Hizmetler ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:59 Kaynak: İHA
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