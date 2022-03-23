ERZURUM'DA TİPİDE 5 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA - Son Dakika
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ERZURUM'DA TİPİDE 5 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA

23.03.2022 15:48

ERZURUM'da, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede meydana gelen 5 araçlı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ERZURUM'da, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede meydana gelen 5 araçlı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Erzurum- Pasinler kara yolundaki Nenehatun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede görüş mesafesi de düşünce, kayan araçlar birbirine girdi. 2 minibüs ile 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, vatandaşları araçlardan çıkartarak minibüslere bindirdi. Yol kenarına savrulan bir minibüsteki yolcuların bazıları da itfaiye aracına alındı. Yoğun kar fırtınasının devam ettiği bölgede ekipler, çalışmalarını güçlüklü sürdürdü.

ERZURUM'DA TİPİDE 5 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA
ERZURUM'DA TİPİDE 5 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA
ERZURUM'DA TİPİDE 5 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA

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Pasinler, İtfaiye, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM'DA TİPİDE 5 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERZURUM'DA TİPİDE 5 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA - Son Dakika
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