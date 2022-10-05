Erzurum'da toplanan Türk Eğitim-Sen üyeleri bir maaş tutarında eğitim ödeneği istedi

Erzurum'da toplanan Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 No'lu Şube mensupları, eğitim öğretim ödeneğinin en az bir maaş tutarında olmasını talep etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen ve çeşitli dövizler taşıyan gruptakiler adına basın açıklaması yapan sendikanın şube başkanı Yusuf Kenan Gürsoy, eğitim camiasında yaşanan sorunlarının kısa sürede çözülmesi gerektiğini ve haklı taleplere kulak verilmesini gerektiğini söyledi.

Her yıl eylül ayında verilen eğitim öğretim ödeneğinin en az bir maaş tutarında olması gerektiğini savunan Gürsoy, "Bu ödeneğin de tüm eğitim çalışanlarına verilmesi öncelikli taleplerimiz arasındadır." dedi.

Gürsoy, yeni yasama yılında başta kariyer düzenlemesi olmak üzere Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içeriğinin adına yakışır şekilde zenginleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.