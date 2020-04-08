Erzurum'da toplu ulaşım seferleri saatlerinde değişiklik - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşımda bir takım düzenleme yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu ulaşım seferlerinde düzenlemeye gidildiği ve son sefer saatlerinin 20.00, 20.30 ve 21.00 olarak yeniden düzenlendiği bildirildi.

Sefer saatlerinin 10 Nisan Cuma günü itibariyle geçerli olacağının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ulaşım planlamalarını yeni sisteme göre yapmalarını istiyoruz. Son sefer saati daha önceden 22.00 olan B1, B3, G5 ve G9 olan hatlarda son sefer saati 21.00 olacak. D1, G4A, G7, G7A, K1, K4, K6 ve K7 nolu hatların son sefer saati 20.30 olarak belirlenirken, B2A, B6, B7, G2, G3 G4, G6, G8, G10, K2, K3, K7A, K8 ve K10 numaralı hatların son sefer saati ise 20.00 olacak."