Erzurum'da 'Toplumda Sağlıklı Yaşam' Protokolü

Erzurum
'da, il milli eğitim ile İl sağlık müdürlükleri arasında "toplumda sağlıklı yaşam" kültürünün teşvik edilmesi amacıyla protokol imzalandı. İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Gürsel Bedir'in imzaladığı protokolle kent merkezi ile 20 ilçede, okul öncesi ve ilkokulların tüm kademelerinde ağız ve diş sağlığı kontrollerinin yapılması kararlaştırıldı.
Kaygusuz ve Bedir adına yapılan ortak açıklamada, ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun tüm kesimlerinde farkındalığın artırılmasının hedeflendiği belirtildi.
Bu kapsamda öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığının korunmasını teşvik edici malzemelerin de dağıtılacağını bildiren ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bu çalışma sayesinde Erzurum'da ağız ve diş sağlığı açısından tanımlayıcı bilgilerin elde edilmesi hedeflenmektedir. Okul sağlığı kapsamında ilkokul öğrencilerine ağız ve diş taramaları, yılda iki kez flor vernik uygulaması ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine ağız-diş taraması yapılması öngörülmüştür."
Kentte öğrencilere yılda bir kez diş fırçası, diş macunu ve kalemlikten oluşan set dağıtıldığı da aktarıldı.