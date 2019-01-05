Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Trafik Kazaları: 1 Ölü, 4 Yaralı

Erzurum'da Trafik Kazaları: 1 Ölü, 4 Yaralı

1 saat önce

Erzurum'da aynı yolda meydana gelen 2 trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Erzurum'da Trafik Kazaları: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Erzurum'da aynı yolda meydana gelen 2 trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Cahit K'nin kullandığı 23 HK 620 plakalı tır, Erzurum-Tortum kara yolu Güzelyayla Geçidi'nde yol kenarında sürücünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen park halindeki bir otomobile çarptı.

Savrulan tır, karşı şeride geçerek Muharrem Bayburtlu idaresindeki 08 K 9135 plakalı tır ile çarpıştı.

Kaza öncesi aracına zincir takmak için tırdan inen Bayburtlu, 2 tır arasında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü Cahit K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Aynı yolda 2 minibüsün de aralarında bulunduğu 4 araç çarpıştı. Araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si ambulansla hastaneye kaldırıldı, 2'sine ise sağlık görevlilerince olay yerinde müdahale edildi.

Kazalar nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların yoldan çekilmesi sonrası normale döndü.

Bu arada, kazaların sis, tipi ve buzlanma nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:18 Kaynak: AA

Erzurum, 3. Sayfa
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