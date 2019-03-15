Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Erzurum'da Trafik Kazası: 1 Ölü

2 saat önce

Erzurum'da yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Erzurum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Erzurum'da yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Çat yolu üzerinde atlama kuleleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan bir otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasına darbe alan vatandaşa ilk müdahale olay yerinde refüj ve yol temizliği yapan belediye ekipleri tarafından yapıldı. Ardından 112 ekipleri tarafından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:49 Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafik Polisi, Görevli Gittiği Kaza Yerinde Oğlunun Ölüm Haberini Aldı Zafer Çika'nın Cenazesinde Büyük Saygısızlık!

Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez Kontrolden Çıkan Otomobil İki İş Yerine Girdi: 3 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 11:49:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Trafik Kazası: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]