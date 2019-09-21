Son Dakika Haberleri: Erzurum'da trafik kazası: 2 ölü, 12 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Erzurum'da trafik kazası: 2 ölü, 12 yaralı

1 saat önce

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Karaçoban ilçesinde, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç, Erzurum- Ağrı kara yolu Erenler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlardaki 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Erzurum'da trafik kazası: 2 ölü, 12 yaralı

Karaçoban, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzurum eşini ayı saldırısından kurtaran kahraman kadın kocamı öyle bırakamazdım-2
Yüksekova'da taziye yolunda kaza 2 ölü, 3 yaralı ABD'de bir bara yapılan silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı Bursa'da bir arazide toprağa gömülü halde binlerce ölü tavuk bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 00:23:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da trafik kazası: 2 ölü, 12 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]