Erzurum'da trafik kazası: 2 ölü, 12 yaralı
1 saat önce
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:17 Kaynak: AA
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Karaçoban ilçesinde, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç, Erzurum- Ağrı kara yolu Erenler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada araçlardaki 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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