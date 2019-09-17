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Erzurum'da trafik kazası: 2 yaralı

4 dakika önce

Erzurum'da iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında tır sürücüleri yaralandı.

Erzurum'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Erzurum'da iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında tır sürücüleri yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Erzurum-Erzincan istikametinden seyir halinde olan Yakup Çelik idaresinde ki 75 AAC 616 plakalı tır ile Ayhan Bozkurt yönetiminde ki 25 EP 818 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada tır sürücüleri yaralandı.


Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Erzincan, Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:23 Kaynak: İHA
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