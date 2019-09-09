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Erzurum'da trafik kazası: 5 ölü

1 dakika önce

Erzurum'da, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybettiUmut Yasak'ın kullandığı 08 YD 488 plakalı hafif ticari araç, Tortum-Erzurum kara yolunun Karagöbek Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Erzurum'da trafik kazası: 5 ölü, System.String[]

Erzurum'da, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Umut Yasak'ın kullandığı 08 YD 488 plakalı hafif ticari araç, Tortum-Erzurum kara yolunun Karagöbek Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Menfez duvarına çarparak yan yatan araçtaki, sürücü Umut Yasak ve eşi Birgül Yasak, Nurgül Öztürk ve çocukları Salih Öztürk (8) ile Elif Öztürk (7) yaşamını yitirdi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından polis ekiplerince Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yolda aksayan trafik, aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması sonrası normale döndü.

Erzurum, Tortum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:50 Kaynak: AA
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