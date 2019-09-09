Erzurum'da trafik kazası: 5 ölü
2 saat önce
Erzurum'da şarampole devrilerek menfez duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Erzurum'da şarampole devrilerek menfez duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:05
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