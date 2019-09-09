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Erzurum'da trafik kazası: 5 ölü

2 saat önce

Erzurum'da şarampole devrilerek menfez duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'da trafik kazası: 5 ölü, System.String[]

Erzurum'da şarampole devrilerek menfez duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:05 
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