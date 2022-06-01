Erzurum'da trafik kazası sonrası suda kaybolan kişi 35 gündür aranıyor - Son Dakika
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Erzurum'da trafik kazası sonrası suda kaybolan kişi 35 gündür aranıyor

01.06.2022 12:29
Erzurum'da trafik kazası sonrası suda kaybolan kişi 35 gündür aranıyor

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu 35 gün önce kaybolan kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu 35 gün önce kaybolan kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Olur arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi'nde, 28 Nisan'da iki otomobilin çarpışıp Oltu çayına düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazada araçtan düşerek suya kapılan Fevzi Kemal Bulut'u arama çalışmaları bugün de sürdürüldü.

Arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) hazır kıta ve dalgıç ekibi, itfaiyenin arama kurtarma görevlileri, Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile komandolar katılıyor.

Bulut'u bulmak için ekiplerin 35 gündür sürdürdüğü çalışmalarda, komandolar ve dalgıçlar zaman zaman çayın kayalık alanlarında bellerine bağladıkları halat yardımıyla arama yapıyor.

Dron ile havadan da tarama yapılan çalışmalar kapsamında, dalgıçlar ise tüplü dalış yaparak su altında Bulut'u arıyor.

Olay

Özkan Ö'nün kullandığı 39 TD 124 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 55 ACF 706 plakalı otomobil, 28 Nisan'da Yeşilbağlar Mahallesi'nde çarpışmış, iki araç Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düşmüştü. Sürücü Özkan Ö. ile aynı araçtaki Müberra Ö. kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıkmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Diğer otomobildeki hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Fevzi Kemal ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler Büşra Bulut Tosun'un cansız bedenine aynı gün, annesinin cesedine ise bir gün sonra ulaşmıştı.

Sürücü Özkan Ö. tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da trafik kazası sonrası suda kaybolan kişi 35 gündür aranıyor - Son Dakika


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