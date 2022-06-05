Erzurum'da trafik kazası sonrası suda kaybolan kişi 39 gündür aranıyor

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu 39 gün önce kaybolan kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Artvin'in Yusufeli ile Erzurum'un Olur ilçeleri arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi'nde, 28 Nisan'da iki otomobilin çarpışıp Oltu çayına düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazada araçtan düşerek suya kapılan Fevzi Kemal Bulut'u arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün hazır kıta ve dalgıç ekibi, itfaiyenin arama kurtarma görevlileri, Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ile komandolar katılıyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in talimatı üzerine aramaların aralıksız sürdüğü bölgede, Bulut'u bulmak için görev alan ekipler de dönüşümlü olarak çalışmalarını 39 gündür sürdürüyor.

Zaman zaman zor şartlara rağmen arama faaliyetlerini kararlılıkla sürdüren ekiplere, bölge halkı ve Bulut'un yakınları da destek olmak için alanda bulunuyor.

Arama çalışmalarında görev alan SAK komandoları baraj ve çevresinde yaptıkları tüplü dalışlarda şu ana kadar bir bulguya rastlamazken, gün içerisinde ekipler yüzeysel aramalarda yapıyor.

Olay

Özkan Ö'nün kullandığı 39 TD 124 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 55 ACF 706 plakalı otomobil, 28 Nisan'da Yeşilbağlar Mahallesi'nde çarpışmış, iki araç Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düşmüştü. Sürücü Özkan Ö. ile aynı araçtaki Müberra Ö. kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıkmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Diğer otomobildeki hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Fevzi Kemal ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kaybolmuştu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, Büşra Bulut Tosun'un cansız bedenine aynı gün, annesinin cesedine ise bir gün sonra ulaşmıştı.

Sürücü Özkan Ö. tedavisinin ardından tutuklanmıştı.