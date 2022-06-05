Erzurum'da trafik kazası sonrası suda kaybolan kişi 39 gündür aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da trafik kazası sonrası suda kaybolan kişi 39 gündür aranıyor

05.06.2022 11:45
Erzurum'da trafik kazası sonrası suda kaybolan kişi 39 gündür aranıyor

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu 39 gün önce kaybolan kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu 39 gün önce kaybolan kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Artvin'in Yusufeli ile Erzurum'un Olur ilçeleri arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi'nde, 28 Nisan'da iki otomobilin çarpışıp Oltu çayına düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazada araçtan düşerek suya kapılan Fevzi Kemal Bulut'u arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün hazır kıta ve dalgıç ekibi, itfaiyenin arama kurtarma görevlileri, Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ile komandolar katılıyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in talimatı üzerine aramaların aralıksız sürdüğü bölgede, Bulut'u bulmak için görev alan ekipler de dönüşümlü olarak çalışmalarını 39 gündür sürdürüyor.

Zaman zaman zor şartlara rağmen arama faaliyetlerini kararlılıkla sürdüren ekiplere, bölge halkı ve Bulut'un yakınları da destek olmak için alanda bulunuyor.

Arama çalışmalarında görev alan SAK komandoları baraj ve çevresinde yaptıkları tüplü dalışlarda şu ana kadar bir bulguya rastlamazken, gün içerisinde ekipler yüzeysel aramalarda yapıyor.

Olay

Özkan Ö'nün kullandığı 39 TD 124 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 55 ACF 706 plakalı otomobil, 28 Nisan'da Yeşilbağlar Mahallesi'nde çarpışmış, iki araç Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düşmüştü. Sürücü Özkan Ö. ile aynı araçtaki Müberra Ö. kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıkmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Diğer otomobildeki hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Fevzi Kemal ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kaybolmuştu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, Büşra Bulut Tosun'un cansız bedenine aynı gün, annesinin cesedine ise bir gün sonra ulaşmıştı.

Sürücü Özkan Ö. tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Tragger, Erzurum, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da trafik kazası sonrası suda kaybolan kişi 39 gündür aranıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Putin'den, Ukrayna'ya füze gönderme kararı alan ABD'ye tehdit gibi sözler: Yeni hedefleri vururuz
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
16:03 Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak
15:50 Erdoğan, Toprak Mahsuller Ofisi'nin sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
15:48 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam aynı tüfekle intihar etti!
15:30 Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus için övgü dolu sözler: Büyük bir antrenör
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 17:54:05. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da trafik kazası sonrası suda kaybolan kişi 39 gündür aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement