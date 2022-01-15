Erzurum'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Erzurum'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Ağrı'dan Erzurum istikametine seyreden Hicabettin B'nin kullandığı 27 R 4210 plakalı hafif ticari araç, Horasan ilçesi yakınlarında karşı şeride geçerek şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Naima B. olay yeri, Cemal B. hastaneye kaldırılırken ambulansta yaşamını yitirdi, sürücü ile Ahmet B. yaralandı.
Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan Hicabettin B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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