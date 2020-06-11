Erzurum'da trajikomik olay - Son Dakika

Erzurum'da iki kardeş balık tuttukları sırada bir kardeş aniden ortadan kayboldu. Ağabeyini arama sonucu bulamayınca durumu yetkililere bildiren Emre Alkan, kaybolan ağabeyi Ali Alkan'ı 3 saat sonra evinde otururken buldu.



Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Konakları Mahallesi'nde dün akşam Ali ve Emre Alkan kardeşleri balık tutmak için dere yatağına gitti. Son zamanlarda etkili olan yağmur nedeniyle suyun çoğaldığı derede havanın karanlık olmasından dolayı Emre Alkan aniden ağabeyi Ali Alkan'ı kaybetti. Kaybolan kardeşini çevredekilere sorarak aramaya başlayan Emre Alkan, vatandaşlardan olumsuz yanıt alınca Köy Muhtarı Hüseyin Koşmaz'ı arayarak yardım istedi.



"Vatandaşlar ve ekipler Ali'yi bulmak için alarma geçti"



Olayı öğrenen köy muhtarı ve vatandaşlar durumu İspir Kaymakamlığı, jandarma, belediye ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kaybolan Ali Alkan'ı arama ve kurtarma çalışması başlattı. Çevre köylerden durumun duyulması üzerine vatandaşlar dere yatağına akın etti. Ekipler ve köylüler kaybolan kardeş Ali Alkan'ı bulmak için alarma geçti.



"Kaybolduğunu sandığı kardeşini 3 saat sonra evde otururken buldu"



Emre Alkan aramalardan bir netice alamayınca kardeşinin eve gidebileceği ihtimali üzerine evine gitti. Alkan, 3 saatlik arama çalışması sonucunda derede kaybolduğunu sandığı ağabeyi Ali Alkan'ı evinde otururken buldu. Ali Akan'ın balık tutamadığı için yola çıktığı, gezerek evine gitmeye karar verdiği, cep telefonu çekmediği için kardeşi ile irtibat kuramadığı belirtildi. Eve gelen Emre, kardeşi Ali Alkan'ı görünce sevinç gözyaşlarına boğuldu. Alkan, ağabeyi Ali Alkan'ı alarak olay yerine götürdü. Ali'yi gören babası ve kardeşleri de gözyaşlarını tutamadı. Yaşanan trajikomik olayda tüm köylüler rahat bir nefes aldı.



Emre Alkan, "Bu akşam ağabeyimle balık tutmaya gittik. Dere kenarında birbirimizle bir iletişimsizlik oldu. Ağabeyimi kaybettim sandım, aramamız sonucunda ağabeyim evden çıktı. Bir sıkıntımız yok" diye konuştu.



Köy Muhtarı Hüseyin Koşmaz ise, "Akşam 5 gibi haberi aldık. Dereye balık tutmaya gitmiş, balık tutamayınca evine gitmiş. Bizde kayıp diye düştük ortalığa. Jandarmaya, AFAD'a, sağlık ekiplerine haber verdik, herkes panik oldu. Ama çok şükür bulundu" şeklinde konuştu. - ERZURUM