Erzurum'da tüfekle kazara kendini vuran akademisyenin ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da tüfekle kazara kendini vuran akademisyenin ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı

22.07.2022 22:39
Erzurum'da tüfekle kazara kendini vuran akademisyenin ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Erzurum'da tüfekle kazara kendini vurduğu öne sürülen akademisyenin yaşamını yitirmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Erzurum'da tüfekle kazara kendini vurduğu öne sürülen akademisyenin yaşamını yitirmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Yakutiye ilçesine bağlı Dadaşköy yol ayrımı havaalanı istikametindeki boş bir arazide tüfekle atış yapmaya çalışırken hayatını kaybeden araştırma görevlisi Elif Gülveren'in (35) ölümüyle ilgili gözaltına alınan arkadaşları M.G.U. ile A.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adalet Sarayına sevk edilen karı koca olan zanlılar M.G.U. ile A.U, "taksirle ölüme neden olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Olay

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde boş bir arazide tüfekle atış yapmaya çalışırken kazara kendini vuran Elif Gülveren, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde kurtarılamamıştı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenlerimizden Arş. Gör. Dr. Elif Gülveren'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm Atatürk Üniversitesi ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Araştırma, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da tüfekle kazara kendini vuran akademisyenin ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da tüfekle kazara kendini vuran akademisyenin ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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