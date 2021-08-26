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Tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları 21. gününde devam ediyor - Son Dakika

Tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları 21. gününde devam ediyor

26.08.2021 16:24

Erzurum'un İspir ilçesinde, 21 gün önce tünelde sele kapılarak kaybolan işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde, 21 gün önce tünelde sele kapılarak kaybolan işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Çamlıkaya Mahallesi'nde, yapımı süren Hidroelektrik Santralini (HES) sel bastığı sırada, tünelde çalışırken kaybolan işçi Mustafa Aksöyek'i (39) bulmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince başlatılan arama çalışmaları, bölgede etkili olan yağış ve olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor.

Çalışmalara, çevre illerden AFAD ekiplerinin yanı sıra Erzurum AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve belediyelere ait iş makineleri de destek veriyor.

Ekipler, 2 grup halinde görev yaptıkları bölgede, 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelin içinde biriken su ve balçığı tahliye ettikten sonra çamur birikintilerini titizlikle kontrolden geçiriyor.

Bölgede bir süre önce etkili olan yağış nedeniyle tünelde biriken suyu da tahliye etmeye çalışan ekipler, iç kısımda yer alan ve "cep" olarak adlandırılan 7 metrelik alana ulaştıktan sonra çalışmaları hızlandırdı.

Aksöyek'i bulmak için, tüneldeki yoğun su ve oluşan balçığa rağmen çalışmalarını gece gündüz demeden devam ettiren ekipler, çalışmaların 21. gününde, yaklaşık 400 metre uzunluğundaki eğimli tünelin yaklaşık 320. metresine ulaştı.

"Yer yer risk alıyoruz, ekiplerimiz boğazına kadar balçığa giriyor"

Vali Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sel gelen tünelde 2 işçiden birinin kurtulduğunu, diğerinin kaybolduğunu hatırlattı.

İlk günden itibaren 24 saat esasına göre çalışmaların devam ettiğini bildiren Memiş, şöyle konuştu:

"Çok zor bir iş. Yaklaşık 400 metrelik büyük bir tünelin içerisine selin getirdiği balçığı, kayayı, odunu her gün çeke çeke geliyoruz ve çok az bir yer kaldı. Çok riskli de bir tünel. Yer yer tünelde çökme de oluyor ama katiyen ihtimal etmeden ekiplerimizle ve imkanlarımızla vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. İlerledikçe oksijen azaldığını gözlemliyoruz ve içeriye hava basıyoruz. Karbonmonoksit ve azot miktarı artıyor. Tam orada çalışma yaparken yeniden sel geldi ve onu da boşalttık. Yer yer de risk alıyoruz, ekiplerimiz boğazına kadar balçığa giriyor. Az kaldı ve çalışmalarımız bizim koordinemizde devam ediyor."

Bir gazetecinin "kaybolan işçinin tünelde olduğuna dair kesin bilgi var mı" sorusu üzerine Memiş, öyle tahmin edildiğini ve değerlendirildiğini söyledi.

Memiş, Aksöyek'in tünelde olmama ihtimaline karşı da çalışmalar yapıldığını belirterek, "Biz düşük bir ihtimal olmakla birlikte orada olmamasına karşı da her gün jandarma timlerimiz dere boylarını da arayıp tarıyorlar. Sel ihtimali orada çok yüksek. Muhtemel sel riskine karşı da önlem aldık. Tünel inşaat halinde bir tünel ve yeterli güvenlik tedbirleri olmayan bir tünel. Buna rağmen arama kurtarma amatörlüğüne de düşmememiz gerekiyor. Onun için çok dikkat ederek hareket ediyoruz. O balçığı çekmek çok kolay değil." diye konuştu.

Türkiye'den farklı noktalardan makinalar ve cihazlar getirtildiğini aktaran Memiş, arama kurtarma çalışmalarında sertifikalı kişilerin de bulunduğunu ve yakın zamanda sonuç alınabileceğini sözlerine ekledi.

Tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları 21. gününde devam ediyor
Tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları 21. gününde devam ediyor
Tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları 21. gününde devam ediyor
Tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları 21. gününde devam ediyor

Arama Kurtarma, Jandarma, Erzurum, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları 21. gününde devam ediyor - Son Dakika


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