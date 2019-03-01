Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Türk ve İranlı Yetkililer Ekonomik İlişkileri Güçlendirmeyi Görüştü

Erzurum'da Türk ve İranlı Yetkililer Ekonomik İlişkileri Güçlendirmeyi Görüştü

16 dakika önce

Erzurum'da, Ticaret Borsası ile İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu iş birliğinde Türk ve İranlı yetkililerin katılımıyla "Ekonomik ve Ticari İlişkileri Güçlendirmek ve İş Birliğini Geliştirme Toplantısı" düzenlendi.

Erzurum'da Türk ve İranlı Yetkililer Ekonomik İlişkileri Güçlendirmeyi Görüştü, System.String[]
Erzurum'da, Ticaret Borsası ile İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu iş birliğinde Türk ve İranlı yetkililerin katılımıyla "Ekonomik ve Ticari İlişkileri Güçlendirmek ve İş Birliğini Geliştirme Toplantısı" düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantı, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Burada konuşma yapan İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Soyad Sultanzade, iki ülkenin ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Sultanzade, Türkiye'nin İran'a yakın olan illeri arasında ekonomik ilişkilerin sınır boyunca sürmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle sınır boyunca uzanan illerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi noktasında olumlu düşüncelere sahibim." dedi.

Bu konuda iki ülkenin birbirini daha çok tanıması gerektiğine işaret eden Sultanzade, "İki ülkenin kapasitesini birbirine tanıtması gerekiyor ve özel sektör yöneticilerinin görüşmeleri bu konuda çok önemli olacaktır. Siyasi ve ekonomik yetkililerle ticaretin gelişmesine her zaman öncülük etmişimdir. Sadece bu konuda değil kültür ve kültürel alanda da yetkililerin birbirlerini daha çok tanıması gerekiyor." diye konuştu.

Sultanzade, ticaretin önemine işaret ederek, "Ticaret adamlarını modern iş birliğine teşvik etmeliyiz. Yani geleneksel ticareti bir yana bırakarak modern ticaret alanı oluşturmak lazım. Bana göre iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda iyi olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral da iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin her zaman istişarelere açık olduğunu dile getirerek, "Kardeş ülke İran'a yönelik yapılan yaptırımları tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu yaptırımların özellikle İran'daki enerji ve finans sektörlerini hedef aldığı aşikardır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile İran'ın uzun yıllara dayanan ilişkilerine dikkati çeken Oral, şöyle konuştu:

"İran'a yönelik olumsuz bir gelişme hem bölgemizi hem de bizleri etkilemektedir. Bizim İran ile uzun senelere dayanan ticari ve ekonomik ilişkilerimiz var. Bu ilişkileri ileri taşıma adına ilişkilerimizi sürdüreceğimize inanıyorum."

Toplantı, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yapılan sunumla sona erdi.

Toplantıya, İran İslam Cumhuriyeti Heyeti Başkanı Dr. Reza Hüsseyini, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ayhan Çelik'in yanı sıra Türk ve İranlı yetkililer katıldı.

İranlı heyet program öncesi Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:32 Kaynak: AA

İran, Ekonomi
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