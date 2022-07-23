Pilotların, uçuş sırasında zaman zaman yerden kendilerine destek olan görevli aracılığıyla yaptıkları telsiz konuşmaları ile vatandaşlara seslenmesi katılımcılardan büyük alkış aldı.

Bazı vatandaşlar Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümü için yapılan yüksek performanslı gösteri hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: AA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Türk Yıldızları ve Çelik Kanatlar gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika

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