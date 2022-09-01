Erzurum'da "Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlenecek - Son Dakika
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Erzurum'da "Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlenecek

01.09.2022 11:07
Erzurum'da "Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlenecek

Erzurum'da, Türkiye'nin çeşitli illerinden yarışçıların katılımıyla "2. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlenecek.

Erzurum'da, Türkiye'nin çeşitli illerinden yarışçıların katılımıyla "2. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlenecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Yakutiye Belediyesi tarafından, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen yarışlar, 4 Eylül'de Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Mahallesi'ndeki Rahvan At Yarış Tesisleri'nde yapılacak.

Türkiye'nin dört bir yanından onlarca rahvan at ve binicisinin katılacağı yarışlar, bu yıl 11 kategoride gerçekleşecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediyesi ile organize ettikleri etkinliğe herkesi davet ederek, "Ata mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevidir." ifadesini kullandı.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da yarışlara ilginin yoğun olduğunu belirtti.

Ata sporunun yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara tanıtılmasını amaçladıklarını aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"Geçen yıl başlattığımız dev organizasyon bu sene de ülkemizdeki yarışseverlerin ve at tutkunlarının odaklandığı yarış niteliğinde olacak. Şimdiye kadar Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yarışlarımıza katılmak için aşırı talep var. Elimizden geldiğince görkemli şekilde rahvan at yarışlarımızı gerçekleştirecek, Büyükşehir Belediyemizle inşallah hemşerilerimize keyifli bir gün yaşatacağız."

Uçar, yarışların düzenlenmesine destek verenlere teşekkür etti.

Organizasyona katılmak isteyenler için şehrin muhtelif yerlerinden ücretsiz ring seferlerinin yapılacak ve vatandaşlara geleneksel etli pilav ile ayran da ikram edilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da 'Geleneksel Rahvan At Yarışları' düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da "Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlenecek - Son Dakika
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