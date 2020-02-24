Erzurum'da Türkiye Üniversitelerarası Curling Şampiyonası yapıldı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Üniversitelerarası Curling Şampiyonası Erzurum'da gerçekleştirildi.
Erzurum Curling Salonu'nda 21-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, 6 üniversiteden 6 erkek ve 6 kadın olmak üzere toplam 12 takım mücadele etti.
Şampiyonda müsabaka sonuçları şöyle:
Erkekler:
1. Erzurum Atatürk Üniversitesi
2. Erzurum Teknik Üniversitesi
3. İstanbul Teknik Üniversitesi
Kadınlar:
1. Erzurum Atatürk Üniversitesi
2. Erzurum Teknik Üniversitesi
3. Kocaeli Üniversitesi