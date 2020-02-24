Erzurum'da Türkiye Üniversitelerarası Curling Şampiyonası yapıldı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Üniversitelerarası Curling Şampiyonası Erzurum'da gerçekleştirildi.

Erzurum Curling Salonu'nda 21-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, 6 üniversiteden 6 erkek ve 6 kadın olmak üzere toplam 12 takım mücadele etti.

Şampiyonda müsabaka sonuçları şöyle:

Erkekler:

1. Erzurum Atatürk Üniversitesi



2. Erzurum Teknik Üniversitesi



3. İstanbul Teknik Üniversitesi



Kadınlar:

1. Erzurum Atatürk Üniversitesi



2. Erzurum Teknik Üniversitesi



3. Kocaeli Üniversitesi